MSI Mech OC Radeon RX 5700 8 GB

Säljes pga uppgradering. Funkar prima till 1080p och 1440p-spelande. Kört undervoltat i välventilerat chassi. Inga konstigheter helt enkelt.

Kan skickas men givetvis då på köpares risk och bekostnad och med förskottsbetalning.

2000 spänn eller högsta acceptabla bud. Väljer vem jag säljer till etc etc etc (ni vet).