Gaming Dator, Rtx 3070, Core i7, 16gb RAM, 1 tb ssd

Säljer en mycket kapabel modern speldator i fint skick. Datorn passar dig som vill kunna spela alla sorters spel utan problem på framförallt 1440p.

Datorn kommer startklar och fungerar excellent, praktiskt sett ny! Strömkabel, de kvitton som finns och manualer kommer givetvis med, bara att trycka på startknappen och köra. Skickar gärna en film om det skulle vara några tveksamheter att datorn fungerar!

Specs:

Cpu: Intel core i7-9700 (8 kärnor 3ghz)

Grafikkort: Gigabyte Rtx 3070 Gaming oc 8g

Moderkort: Asus Rog Strix b360-f

Ram: 16 GB Corsair vengeance Rgb Pro

Ssd: 1 tb Nvme m.2 970 Evo Plus

Nätaggregat: Evga 750W

Windows 11

Speltester - alla gjorda på 1080p då jag inte har en 1440p skärm för tillfället - men datorn bör med säkerhet få runt 100 FPS på de flesta titlar i 1440p också

ALLA TESTER GJORDES MED MAX PÅ GRAFIK

Shadow of the tombraider: 144/155 Fps -Dlss av/på

Fortnite: 150 Fps+

Apex legends: 188 Fps

Forza Horizon 4: 160-170 Fps

Cyberpunk 2077: 68 Fps

God of war: 85-90 fps

Datorn kan antingen hämtas på plats eller fraktas säkert i kartong där jag monterar av vissa delar för en säkrare försändelse, vid frakt så betalas pengarna via Swish i samband med att paketet skickas.

Mvh Arvid