Garderobsrensning Nätverk Ubiquiti HP ProCurve
Hej!
Rensar undan lite nätverksprylar som blivit liggandes efter olika uppgraderingar osv.
5st stycken Ubiquiti UniFi AP-AC PRO i nyskick
Väggfäste finns till varje AC
Inköpta 2024.
1199kr/st eller alla för 5500kr. Nypris 1886kr/st på Dustin
1st Ubiquiti Networks UniFi 6 Lite
Saknar väggfäste, går o beställa
899kr
1st UniFi Switch 48 | 48 portar Gbit
Utan rackmount men finns billigt att köpa på typ amazon
Lite märken på toppen men inget som syns när den sitter i rack
1499kr
1st HP ProCurve 2810-48G | 48 portar Gbit
Inkl rackmount
Bra skick
499kr
Kan även tänka mig bud vid köp av flera saker.
Finns i Lund eller så löser vi frakt, men förtur till dem som kan hämta.
Väl mött,
Jakob