Marknad Nätverksutrustning

Garderobsrensning Nätverk Ubiquiti HP ProCurve

Annonsen är verifierad via IDkollen
Säljes Nätverksutrustning Publicerad igår 19:24
Pris:  -
Profilbild av DR3AM2
DR3AM2 (Jakob)
Medlem sedan
Dec 2014
Foruminlägg
99
Annonser
4
Marknadsbetyg
5,00 / 5
Skicka meddelande
Skåne, Lund
Skickas & Avhämtning
2

Hej!

Rensar undan lite nätverksprylar som blivit liggandes efter olika uppgraderingar osv.

5st stycken Ubiquiti UniFi AP-AC PRO i nyskick
Väggfäste finns till varje AC
Inköpta 2024.
1199kr/st eller alla för 5500kr. Nypris 1886kr/st på Dustin

1st Ubiquiti Networks UniFi 6 Lite
Saknar väggfäste, går o beställa
899kr

1st UniFi Switch 48 | 48 portar Gbit
Utan rackmount men finns billigt att köpa på typ amazon
Lite märken på toppen men inget som syns när den sitter i rack
1499kr

1st HP ProCurve 2810-48G | 48 portar Gbit
Inkl rackmount
Bra skick
499kr

Kan även tänka mig bud vid köp av flera saker.

Finns i Lund eller så löser vi frakt, men förtur till dem som kan hämta.

Väl mött,
Jakob

Rapportera
Kommentarer till annonsen (2)
Läs fler kommentarer