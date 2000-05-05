Garderobsrensning Nätverk Ubiquiti HP ProCurve

Hej!

Rensar undan lite nätverksprylar som blivit liggandes efter olika uppgraderingar osv.

5st stycken Ubiquiti UniFi AP-AC PRO i nyskick

Väggfäste finns till varje AC

Inköpta 2024.

1199kr/st eller alla för 5500kr. Nypris 1886kr/st på Dustin

1st Ubiquiti Networks UniFi 6 Lite

Saknar väggfäste, går o beställa

899kr

1st UniFi Switch 48 | 48 portar Gbit

Utan rackmount men finns billigt att köpa på typ amazon

Lite märken på toppen men inget som syns när den sitter i rack

1499kr

1st HP ProCurve 2810-48G | 48 portar Gbit

Inkl rackmount

Bra skick

499kr

Kan även tänka mig bud vid köp av flera saker.

Finns i Lund eller så löser vi frakt, men förtur till dem som kan hämta.

Väl mött,

Jakob