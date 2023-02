Logitech G920 - Sony Atmos 7.2 förstärkare - Stereoförstärkare

Goderafton!

Här har vi lite blandade hårda paket till folket, så som:

Logitech G920 + ställning.

Fint skick på grejerna, fullt fungerande. Olika inställningar går att göra på ställningen för att passa alla längder på spelare. Bespara din tid, här är länkarna: https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=3199061 https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=6547679

Nypris: 3980kr - Mitt pris: 2200kr

Sony STR-DN1080 Dolby Atmos 7.2 kanals hembioreciever

Absolut FENOMENALT trevlig förstärkare som jag är 110% nöjd med. Den enda anledningen till försäljning är att jag uppgraderat till 4 atmoshögtalare, vilket krävde 9kanalig förstärkare. Annars hade jag mer än gärna fortsatt med denna. Medföljer kalibreringsmikrofon, manual, fjärrkontroll. Stödjer bl.a Atmos, DTS:X , eArc, mm. Finns mängder att läsa om denna pjäs, vunnit pris efter pris. https://www.whathifi.com/sony/str-dn1080/review

Mitt pris: 3800kr

Sony STR-DH190 Stereoförstärkare

Var så nöjd med min DN1080, att jag skaffade minstingen i familjen till min stereo setup.

Inte mycket att orda om, lämnar fint ljud även denna. OBS! Detta är ej en ''hemmabioreceiver'', saknar HDMI mm. Detta är en stereoförstärkare. Ytterst lämplig matchning med skivspelare, då den har phonoingång.

Fint skick på denna, DOCK! Så saknas en fjäder på L+ B utgång, vilket försvårar avsevärt att lyckas koppla upp 2 stereopar för att kunna växla mellan A/B högtalare. Fjädern går säkert att köpa för någon krona för den som önskar... Jag har endast kört via A utgången. Men ska ändå nämnas. Medföljer fjärrkontroll. Länkar:https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=4663374

Nypris: 2980kr. - Mitt pris: 1800kr

20st Nakamichi guldplätterade banankontakter

20st banankontakter ifrån Nakamichi. Tidigare monterade, men i fullgott skick. Dubbla skruv för att fästa kablage. 1 av bananerna saknar en skruv, dock även den i funktionsskick då det finns en skruv kvar på denna. Men ska vara nämnt.

Mitt pris: 250kr för alla 20.

Allt kan skickas förutom G920 samt ställning. Upphämtning är dock att föredra av samtliga ting då det dels är rätt tunga grejer. Jag ansvarar ej heller för postens hantering.

Sakerna finns i Åkersberga, 3 mil norr om Stockholm.

Finns referenser i marknadsreferenstråden. Vissa av annonserna kommer även finnas på andra hemsidor.

Om det finns frågor eller önskemål om bilder i andra vinklar, let me know! Så skickar jag i PM.

Väl mött!