Macbook Air M2 8/256 Midnight 13tum

Säljer en fin Macbook Air M2 8/256.

Inga märken, men tittar man nära ser man att den är sparsamt använd. Den är skinnad i svart leatherette, så om man vill ta bort det så borde den se ut som ny under, men personligen tycker jag att den är snyggare som den är och så skriker den inte "Titta på mig, jag har en Macbook!"

Batteriet är i gott skick med 95% batterihälsa och 169 laddningscykler.

Kommer i originallåda med original laddare och magsafesladd i matchande färg.

Skickas ogärna, finns i Malmö, kan leverera i närområdet. Kan skickas men mot förskottsbetalning.

MVH Leo