Gigabyte RTX 3080 Gaming OC

Hej!

Säljer mitt 3080 då jag uppgraderat till 40-serien. Kortet fungerar helt felfritt och har inte märken eller liknande på sig.

Jag har lagt till thermal pads mellan kortet och backplaten samt bytt ut alla original till Gelid Ultimate (typ de bästa som finns) samt kylpastan till thermal grizzly kryonaut (också den med högst värmeöverföring som jag kunnat hitta). Så ett mer välkylt 3080 går inte att få tag på utan rejält med vattenkylning.

Kvitto saknas tyvärr då det köptes på tradera under den stora GPU-bristen under maj 2021 och jag då helt glömde bort att be om det (kan också fått det på papper men i såna fall har det kommit bort)

Tänkte mig 6500 kr för det