ASUS TUF RTX3080 12GB, EK Vattenblock. (originalkylare i kartong)

Gör mig aningen motvilligt av med mitt RTX3080 då jag insett att jag faktiskt inte spelar så mycket att det berättigar ett kort av denna kaliber.

Kortet i fråga är ett som skrivet ett 3080 12gb version från ASUS i deras TUF serie. Vattenblock och backplate kommer ifrån EK. (Quantum Vector TUF D-RGB Nickel)

Digitalt kvitto ifrån Inet finnes (sakerna införskaffades mars 2022 och har fungerat felfritt sedan dess.)

Jag beklagar bristen på bra bilder på själva kortet. (Pay no attention to the dust så att säga) Kortet sitter kvar som daily driver fram tills affär. Givetvis så kommer det att vara avdammat i det läget.

Affär sker via träff någonstans i stan förslagsvis. Swish föredras vid affär.

Tänkte mig ett startpris på 6500:- Och reserverar mig givetvis för att välja vem jag gör affär med. (Givetvis så är jag öppen för bud)

Nypris på allt när det införskaffades (om det kan vara av intresse) var drygt 16.000:-)

Finnes i Husby i Kista.