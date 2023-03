Xbox + 9 spel

Komplett konsol som är i princip nyskick, har kanske använts 1-2 timmar.

Även spelen är i princip i nyskick, två av dem är dessutom fortfarande inplastade.

Spelen är:

Delta Force: Blackhawk Down

Hello Kitty Roller Rescue

Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events (Inplastad)

Midnigt Club 3 DUB Edition

Need For Speed Most Wanted

Project Gotham Racing

Puyo Pop Fever

Sagan om Konungens Återkomst: Härskarringen

Tim Burton’s The Nightmare before Christmas: Oogie’s Revenge (Inplastad)

Bilder på samtliga spel finns här: Imgur-album

Säljs endast som ett paket.