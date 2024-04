Det legendariska Caselabs Mercury S8 chassit, finns inte längre i tillverkning men det verkar som att det kommer börja tillverkas igen här i sverige! https://caselabs.se/.

jag har gjort några mindre moddar för d5 reservoar och rörgenomföring endast kosmetiska förändringar och inget som stör själva funktionen. d5 top-res som passar till mod medföljer.

i övrigt bra skick, några mindre repor på plexi fönster, men dessa är lätta att byta ut. man skulle enkelt kunna sätta riktigt glas istället, det skulle jag gjort om jag skulle byta.

riktigt robust och häftigt chassi, skulle gärna behållt det, men vi har inte längre platsen som det kräver.

detta är valen som gjordes vid köp:

120.3 (360) Drop-in Radiator Side Mount - S5 / S8 / S8S Pedestal

(Color: White Matte (3-5 business days for processing))

Mercury S8 - Customizable

(Case Color: White 6-7 weeks for processing , Form Factor: SSI EEB , Top Chassis Mount: 120.3 x 2 mount, Top Cover: Ventilated , Left Door: Standard Window with Ventilation, Right Door : Standard Window with Ventilation , Front Cover: Window (This option will delete the 120.2 mount in the front) ( , Flex-Bay Configuration: 140.2 Mount with Ventilated Bay Covers , Lower Left Chamber Configuration: 120.3 (360) Side Mount , Power and Reset Switch: Standard Power/Reset Switches with Sleeved Cables , I/O Panel: USB 3.0/HD Audio (). har även custom made magnetiska fläktfilter installerade.

endast upphämtning i Landskrona gäller, då storleken är svår att skicka.

Bara PMa om ni har frågor