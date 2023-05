Asus En unmanaged switch med 10 portar varav två 10G-portar + 2 st Asus 10GBase-T PCIe Network Adapter

Hej säljer min Asus switch och 2 st Asus 10gb nätverkskort. Har fungerat bra men

behöver inte dubbla uppsättningar nu mera,,

säljer allt tillsammans. Tänkte vi kör till Fredag eftermidag.

10GBase-T PCIe Network Adapter with backward compatibility of 5/2.5/1G and 100Mbps ; RJ45 port and built-in QoS

En unmanaged switch med 10 portar varav två 10G-portar

https://www.asus.com/se/networking-iot-servers/wired-networki...

https://www.asus.com/se/networking-iot-servers/wired-networki...