Vega 64, Tesla M40

Hej Sweclockers,

Börjar få lite mycket elektronik liggandes hemma, så tänkte se om nån är intresserad av ett par grafikkort.

- Sapphire Nitro+ RX Vega 64

- PNY Tesla M40 24GB

Viktigt om tesla-kortet innan ni budar

Detta är ett serverkort för beräkningar. Det har inga video-utgångar och kräver moderkort med stöd för bl.a. "above 4G decoding" eftersom det har 24GB VRAM. Många konsument-moderkort vägrar boota om du inte har video - då måste du antingen ha integrerad grafik eller ett extra grafikkort för video-ut. Vissa moderkort har inställningar i BIOS för att kringgå detta.

Kortet har ingen fläkt för kylning. Strömförsörjning sker via en EPS12V-kontakt, alltså inte vanlig PCI-E - en adapter för detta ingår med kortet. EPS12V är vad man vanligtvis kopplar in på moderkortet till processorn, brukar heta "CPU" på de flesta nätagg.

Många hobbyister som grejar med såna här kort 3d-printar egna fläktkåpor för att kyla dem.

Jag vill att ni är medvetna om vad ni köper innan ni budar på tesla-kortet. Jag tänker inte ta några returer om ni inte kan använda hårdvaran på grund av okunskap. Jag vill heller inte agera support i nån större utsträckning (det har jag inte tid med). Men jag svarar gärna på frågor innan ni köper.

Korten har funkat fint för mig. Vega-kortet var länge min daily-driver innan jag bytte upp mig. Tesla-kortet har jag använt för att greja med AI-lärning, men nu har jag slut på PCI-E slots så jag kan inte använda det längre.

Prisidé - buda gärna:

- Vega: 1000kr

- Tesla: 1000kr

Korten finns i Skövde. Ser helst att de hämtas, men kan såklart skicka dem om portot betalas av köparen.

Bor ni i närområdet kan vi säkert mötas upp nånstans.