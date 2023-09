Ncase M1 med dubbla radiatorer och RTX3080

Pga utlandsflytt behöver datorn säljas. Är en custom softtube loop med EK fittings. Har enbart kört EK Cryofuel clear i loopen.

Chassi: Ncase M1

Bottom Rad: Alphacool NexXxoS ST20 with 2x 92mm NF-A9x14 zip tied on

Side rad: EK-CoolStream PE 240 with 2x Arctic Cooling P12

Pump/Res: Iceman

Mobo: Asus Strix B450i

CPU: AMD 3700X

CPU block: EK-Quantum Velocity AMD

GPU: ASUS TUF RTX 3080 (OC)

GPU block: ELITE SERIE ASUS TUF RTX 3080/3090 24G Gaming (OC)

HDD1: WD Black 1TB NVMe

Aquacomputer temp sensor för fläktstyrning på vattentempratur.

Orginalkartongen till Ncase M1 finns kvar.

Skickar med en full flaska cryofuel, en bunt fittings, dräneringsslang och looptestare. Finns även orginalkylare till 3080t.

Kan eventuellt överlämnas i Stockholm (2a oktober) eller Göteborg (28e oktober) men föredrar starkt hämtning/möte i Linköping med omnejd.