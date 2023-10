PS5 konsoll+kontroller+laddningsstation+ps4+ps5 spel

Önskar att sälja mitt kära ps5 samt alla tillbehörande spel

Konsollen är inköpt vid release hos webhallen

Ps5 konsoll

Ingår 2 kontroller

laddningstation för kontrollerna

1tb 980 pro samsung ssd(utökat minne)

och dessa spel

Spel

Persona 5(ps4)

Chaos child(ps4)

Final fantasy type 0 hd(ps4)

Tales collection(oöppnad)(ps4)

ratchet och clank(ps4)

god of war(ps4)

monster hunter world(ps4)

dragons dogma(ps4)

destiny(ps4)

final fantasy x/x2(ps4)

Borderlands handsome collection(ps4)

devil may cry definitive edition(ps4)

god of war 3 remastered(ps4)

god of war ragnarök(ps5)

call of duty advanced warfare(ps4)

final fantasy 14 a realm reborn(ps4)

devil may cry hd collection(ps4)

grand theft auto 5(ps4)

the last of us remastered

kingdom hearts 1.5+2.5(ps4)

spider man miles morales(ps5)

ratchet and clank rift apart(ps5)

demons souls(ps5)

dragon ball xenoverse(ps4)

ghost of tsushima(ps4)

the elder scrolls online(ps4)

infamous second son(ps4)

kingdom hearts 3(ps4)

evolve(ps4)

digimonstory cybersleuth hackers memory(ps4)

red dead redemption 2(ps4)

Är ärligt talat osäker på vad allt detta är värt, men kommer inte godta ett bud/pris jag ej upplever vara rimligt. inget satt slut datum, inväntar bud jag känner mig nöjd med.

prioriterar hämtning då jag är osäker på hur jag ska frakta ett så stort paket.

Finns i Nora i örebro kommun.