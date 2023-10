Unifi Dream Router WIFI 6 (UDR)

Vill sälja min Dream Router som stått och samlat damm i snart ett år.

Inköpt November 2021

Kvitto finns.

Specifications

UDR

Dimensions Ø 110 x 184.2 mm (Ø 4.33 x 7.25")

Weight 1.15 kg (2.54 lb)

Networking Interfaces (4) LAN 10/100/1000 RJ45 Ports

(1) WAN 10/100/1000 RJ45 Port

Buttons Reset

IDS/IPS Throughput 700 Mbps 1)

Processor Dual-Core® Cortex® A53 at 1.35 GHz

System Memory 2 GB DDR RAM

On-Board Flash Storage 16 GB

Maximum Power Consumption 50W

Supported Voltage Range 100 - 240VAC

Power Method AC Power Cord

Power Supply Internal AC/DC Power Adapter (1.1A)

Power Save Supported

Beamforming Supported

Wi-Fi Standards 802.11a/b/g/WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6

Wireless Security WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)

BSSID Up to 8 per Radio

Operating Temperature -10 to 45° C (14 to 113° F)

Operating Humidity 5 to 95% Noncondensing

Certifications CE, FCC, IC