Playstation 5 Slim disk + 5 spel

Imköpt i juni och sparsamt använt då konsolspel ej var för mig så i nyskick.

Medföljer:

Handkontroll

Laddsladd till handkontroll

Strömkabel

HDMI kabel

Spel

God of war

God of war Ragnarök

Ratchet and clank rift apart

Sackboy

Spider-Man 2

Nypris uppgår till cirka: 8676 kr idag om jag inte missade något på prisjakt.

Bud från 6000 kr? Finns centralt i Stockholm

Köp nu: 7000 kr