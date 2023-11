Garderobsrensning - GPUs, CPUs, PSU, RAM, IMac 21.5 2013, Moderkort

Tjena!

Då var det dags att rensa lite inne i garderoben då jag har en del grejer som just nu bara står och samlar damm. Det är lite blandade komponenter som blivit över från senaste gången jag uppgraderade.

Det som finns är:

IMac:

IMac 21.5 tums, sent 2013.

CPU: 2,7 GHz Quad-Core Intel Core I5

RAM: 8 GB

Grafik: Intel Iris pro 1536 MB

Följer också med original mus och tangentbord. Båda två tar vanliga batterier.

Prisidé: 800 kr

Datorn har använts i ett antal år och aldrig upplevt några problem. Skicket på den är översiktligt bra förutom att den tyvärr lyckats få några "kryp" som lyckats ta sig in under skärmen och skapar små svarta prickar. Försökte fånga en på bild. Det har varit 2-3 stycken tidigare när jag tog fram datorn idag lyckades jag personligen bara hitta en. Kan mycket väl missat de andra.

GPUs

EVGA GTX 970 4 GB prisidé: 400 kr

AMD Radeon RX 480 8 GB prisidé: 400 kr

Båda två har använts fram till ungefär ett år sedan och inte funktions testade sedan dess. Men båda funkade bra tidigare.

CPUs

AMD FX 8350 prisidé: 200 kr

AMD FX 6350 prisidé: 50 kr

8350 har använts i min tidigare dator och strulade aldrig sitter för närvarande kvar i moderkortet som också är med i annonsen. Kan säljas seperat eller tillsammans. 6350 har inte använts på rätt länge och legat fritt i en påse och gav pinsen en titt och vissa är på håret om dem är lite böjda eller inte.

Moderkort:

Gigabyte GA-970A-D3P AM3+ prisidé: 300 kr

Moderkortet som användes i min tidigare dator inte heller några problem under åren den användes.

RAM:

Kingston HyperX blu (2x8 GB) DDR3 prisidé: 100 kr

Kingston HyperX genesis (2x4 GB) DDR3 prisidé: 50 kr

Hyperx blu var använd i den tidigare datorn och funkade bra. Genesis RAMen har inte varit använd på längre tid så osäker på dess funktion.

PSU:

Cooler Master v750 prisidé: 100 kr

PSU som ser väldigt fräsch ut, har dock aldrig provat om den funkar själv. Var tilltänkt till mitt nya system men kunde istället använda min gamla PSU istället så legat orörd. Köptes på tradera av GGServer för ungefär ett år sedan.

Som jag nämnt på vissa ställen har inga av komponenterna funktions testats på över ett år. Så lämnar alltså ingen garanti på att allt funkar trots att jag tror att större delen inte ska vara några problem. Skriv om det dyker upp några eventuella frågor.

Priserna som är skrivna i annonsen är bara ungefärligt och är absolut inte fasta i sten. Så kom gärna med bud på en eller flera av grejerna! Prioriterar också upphämtning men kan finnas möjlighet för att skicka vissa av grejerna om intresset finns.

Annars bibehåller jag rätten att välja vem som får köpa grejerna.

MVH

Hampus