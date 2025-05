Racingrigg, Fanatec, Next Level Racing m.m.

Säljer nedan rigg, inköpt 2019 och har knappt sett någon användning senaste 3 åren.

Tänker att vi startar bud på 8k och ser om det finns något intresse.

Ser helst att allt säljes som ett paket men till rätt pris så kan delar säljas separat.

Originalemballage finns till allt förutom monitorstativ och stol.

ClubSport Wheel Base V2.5

ClubSport Pedals V3

ClubSport Pedals V3 Brake Performance Kit

ClubSport Steering Wheel Formula V2

Podium Advanced Paddle Module

Samsung 49" C49HG90 Curved 144Hz

Monitorstativ, minns ej modell eller märke.

Next Level Racing F-GT Formula and GT Simulator

Next Level Racing Floor Mat Gaming-Mat