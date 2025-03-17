Marknad Kringutrustning

Toten rackskåp 42U

Pris: 7 000 kr
sanderberg (Johan)
Jönköping, Hillerstorp
Ett mycket stabilt och rejält rackskåp!
Går att montera enheter både framifrån, bakifrån och från sidorna.
På hjul för enkel hantering.
Fint skick.

Höjd: 206cm
Bredd: 60cm
Djup: 80cm
Vikt: ca 80kg

Medföljer en låda med många chassimuttrar och skruvar.

Sitter 2st grendosor med 5 uttag i varje inne i skåpet. Kopplad till en dosa med gummikabel, dock ingen kontakt på denna.

