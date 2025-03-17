Toten rackskåp 42U
Pris: 7 000 kr
Ett mycket stabilt och rejält rackskåp!
Höjd: 206cm
Går att montera enheter både framifrån, bakifrån och från sidorna.
På hjul för enkel hantering.
Fint skick.
Bredd: 60cm
Djup: 80cm
Vikt: ca 80kg
Medföljer en låda med många chassimuttrar och skruvar.
Sitter 2st grendosor med 5 uttag i varje inne i skåpet. Kopplad till en dosa med gummikabel, dock ingen kontakt på denna.