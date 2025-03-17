Toten rackskåp 42U

Ett mycket stabilt och rejält rackskåp!

Går att montera enheter både framifrån, bakifrån och från sidorna.

På hjul för enkel hantering.

Fint skick.

Höjd: 206cm

Bredd: 60cm

Djup: 80cm

Vikt: ca 80kg

Medföljer en låda med många chassimuttrar och skruvar.

Sitter 2st grendosor med 5 uttag i varje inne i skåpet. Kopplad till en dosa med gummikabel, dock ingen kontakt på denna.