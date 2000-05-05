Musmattor modell större. Genshin och Toilet bound Hanaku

En kick-off som inte blev av. Snackade mig till bra pris på Comic-Con för några år sedan. Får jag en 150kr per styck plus frakt så går jag jämt upp.

Alla för 1000kr plus frakt för att det är smidigt.

Frakt tillkommer

Nummer 1, 3, 6, 8, 9, 10

storlek är 89x39 cm (ska nog vara 90x40 men mitt måttband kanske är lite snett).

Nummer 2, 4, 7, 11, 12

storlek är 79x29 cm (ska nog vara 80x30 cm men mitt måttband kanske är lite snett).

• tjockleken är 3 mm

• baksidan är täckt med gummi som förhindrar att den rör på sig på skrivbordet

• ovansidan är hal/glansig för lågt motstånd

• kanterna är sydda

• mattan ska vara tvättbar men jag har inte testat. Jag skulle hålla mig till ljummet vatten i sådant fall.