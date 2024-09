2Tb Nvme, Strix B760i, NZXT Z53 RGB, hemmabio

Kör en rensning på lite grejer! Länk till bättre bilder

Jag sätter riktpriser för grejerna men jag är öppen för bud. Det är viktigt för mig att det blir sålt snabbt. Helst senast nu på onsdag den 2:a oktober.

NZXT Kraken Z53 - oöppnad, kvitto finns - prisjakt

1100:-

Asus ROG Strix B760-i - oanvänd, kvitto finns i annat namn - prisjakt

Köpte ett likadant moderkort på blocket som visade sig vara defekt, fick byta ut det och då fick jag detta kort på garantin.

1600:-

WD BLACK SN850X 2Tb - oöppnat, kvitto finns - prisjakt

1400:-

IKEA Fyrtur 140 cm - IKEA

Endast upphämtning. Använd senast 2022, kommer ihåg att den var lite "vågig" på nere på högra sidan i utrullat läge men det var inga veck. Har tyvärr ingen bild på det men spelade in en video.

900:-

Seasonic Focus Gold 550FX - prisjakt

Helmodulärt nätagg. Jag är andra ägaren och den förra ägaren tror jag sa att det var inköpt 2018. Originalförpackning följer med, är lite osäker på kvittot. Kan eventuellt leta fram det om det skulle vara av intresse men kan inte garantera det. Det som följer med är det som finns på bilderna, kablar osv.

200:-

2 st Dynavoice Challenger M-65 EX (v.4) - front - vita med grå front - prisjakt

1 st Dynavoice Challenger C-5 EX (v.4) - center - vit med grå front - prisjakt

2 st Dynavoice Challenger S-5 EX (v.4) - surround - vita med grå front - prisjakt

1 st Dynavoice Magic Sub 8 EX (v.3) - baslåda - vita med grå front - pricerunner

Yamaha RX-V675 hemmabioförstärkare, 7.2, 4k Pass-through, AirPlay - yamaha

Ett hemmabiopaket som fungerat mycket väl, använt sedan 2014. Framförallt högtalarna och baslådan är najs då de inte blir utdaterade på samma sätt som förstärkaren. Förstärkaren är okej sålänge man inte vill ha de senaste funktionerna men den har AirPlay och 4k Pass-through iaf. Kvitto finns kvar men man har nog inte så stor nytta av det. De har stått i mina föräldrars hem och har väl använts relativt sparsamt. Jag såg inga repor när jag kikade på de men får väl säga att de säljs i begagnat skick. Högtalarna kostar idag cirka 10 000:- så här kan man få en bra deal.

2500:- för hela högtalarpaketet (inklusive banankontakter och kablar), slänger på stärkaren utan kostnad om man vill ha den också. Annars kan jag släppa den separat för 200:- typ.

Kom med feedback om det är något ni tänker på!

Länk till bättre bilder

Länk till filmklipp på IKEA Fyrtur