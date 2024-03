Utrensning is under way.

Här kommer ett gammalt 1080 som tjänat mig i mitt Ghost ett tag nu. Jag säljer denna utan fläkt. Jag sätter denna på upphämtning också för jag orkar inte stöka med frakt och ett icke godkänt emballage.

Budgivning från 800.

Som vanligt, jag säljer till vem jag vill eller inte alls om det skulle bli för mycket stök. Ligger uppe till söndag kväll tänker jag.

EDIT:

Skickar med en länk också så det går att få lite data.

https://www.inet.se/produkt/5402928/evga-geforce-gtx-1080-8gb-acx3-0-ftw-hybrid