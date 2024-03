Logitech G560 RGB - högtalare och baslåda med LED-belysning

Har gått över helt till hörlurar nu så jag säljer iväg mitt G560.

Det är denna:

https://www.inet.se/produkt/6608314/logitech-g560-rgb

Budgivning börjar på 500. Låter denna ligga ett tag. Släpper den när marknaden har gett sin fingervisning om var priset bör ligga.

Säljer till vem jag vill eller inte alls. You know the drill.

Hämtas i Hisings Backa.