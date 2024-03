Hej,

Tänkte sälja mitt Gigabyte GeForce RTX 3060Ti 8 GB GAMING OC PRO V3 som suttit i min sons dator. Kortet är den fabriksöverklockade modellen, inköpt från Inet 2021-08-12. Har inte använts till mining (tror inte det går ens, LHR-modell). Bara Fortnite, CS, FIFA, The Crew och Rocket League.

Digitalt kvitto och orginalkartong finns. Kortet funkar klockrent, och användes senast imorse, innan jag plockade ur det för fotografering. Säljer pga uppgradering i min burk (då sonen ärver mitt tidigare kort).

Bor i sydväst om stan i Stockholmsområdet och ser helst att någon kommer och hämtar. Kan dock skicka mot förskottsbetalning i värsta fall.

Tänkte starta budgivning på 2500:-, men säljer till vem jag vill för vilket pris jag vill och yada, yada, yada ("you know the drill").