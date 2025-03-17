Samsung Galaxy Book4 Edge (14”, 16GB)

Säljer min sparsamt använda Galaxy Book4 Edge, inköpt Juni 2024. Väldigt slimmad laptop med bra prestanda, batteritid och en fantastisk 14” , 120hz OLED skärm.

Fungerar utan några som helst problem, säljes på grund av att jag inte längre har behov av en laptop. Mycket bra skick men med några mindre tecken på användning, se sista bild för exempel på mindre skada på chassi. Inga skador på skärm eller liknande som påverkar funktionalitet.

Laddare medföljer, kvitto finns, kartong finns ej.

Ser helst att den hämtas i Lunden, Göteborg men kan skickas om så önskas.

Specifikationer:

CPU: Snapdragon X Elite (12 kärnor, modell X1E80100, ARM64)

Skärm: 14” touchskärm, OLED, 120hz, 2880x1800, HDR

RAM: 16GB

Lagring: 512GB

Vikt: 1.16kg

Anslutningar: USB-C x2, HDMI, 3,5mm ljudutgång

Produktsida: https://www.samsung.com/se/computers/galaxy-book/galaxy-book-...