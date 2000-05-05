Mini PC för homelab, plex etc
Är på jakt efter en Mini PC för lite homelab. Ska köra HA, Plex, Sonarr, Radarr, PiHole etc.. så letar efter en Intel CPU med quicksynk, helst i5-8400T eller senare. Den ska vara strömsnål och tyst.
Tänker någon av följande:
HP ProDesk
HP EliteDesk
Lenovo thinkcentre
..eller annat som kan uppfylla mina krav.
Har du något som samlar damm eller blivit över efter uppgradering så kom med prisförslag!