Mini PC för homelab, plex etc

Är på jakt efter en Mini PC för lite homelab. Ska köra HA, Plex, Sonarr, Radarr, PiHole etc.. så letar efter en Intel CPU med quicksynk, helst i5-8400T eller senare. Den ska vara strömsnål och tyst.

Tänker någon av följande:

HP ProDesk

HP EliteDesk

Lenovo thinkcentre

..eller annat som kan uppfylla mina krav.

Har du något som samlar damm eller blivit över efter uppgradering så kom med prisförslag!