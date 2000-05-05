Marknad Stationära datorer

Mini PC för homelab, plex etc

Annonsen är verifierad via IDkollen
Köpes Stationära datorer Publicerad idag 11:23
Pris:  1 337 kr
Profilbild av Ziwe
Ziwe (Anton)
Medlem sedan
Jun 2010
Foruminlägg
317
Annonser
6
Marknadsbetyg
5,00 / 5
Skicka meddelande
Jämtland, Åre
Skickas & Avhämtning
0

Är på jakt efter en Mini PC för lite homelab. Ska köra HA, Plex, Sonarr, Radarr, PiHole etc.. så letar efter en Intel CPU med quicksynk, helst i5-8400T eller senare. Den ska vara strömsnål och tyst.

Tänker någon av följande:

  • HP ProDesk

  • HP EliteDesk

  • Lenovo thinkcentre

..eller annat som kan uppfylla mina krav.

Har du något som samlar damm eller blivit över efter uppgradering så kom med prisförslag!

Rapportera
Kommentarer till annonsen (0)
  • Bli först med att kommentera.
Läs fler kommentarer