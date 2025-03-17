Lenovo ideapad slim 5 16ABR8

Hej!

Säljer en bärbar dator som jag har använt till studier. Den har fungerar utan anmärkning till dom behoven jag har haft. Dvs skriva anteckningar osv och teamsmöten

Den är i använt skick. Repor finns på skärm, och lite här och var på datorn. Det har även av någon anledning blivit avtryck från tangentbordet på skärmen. Detta är dock inget som jag ens har märkt av när skärmen varit påslagen. Jag försöker fota det så gott jag kan. Spec ses på bild

Den är naturligtvis formaterad, och laddsladden ingår såklart

Jag har ingen koll på värde, så jag tänker att man får buda om man så vill. Jag tänker att annonsen avslutas på söndag kl 20. Dvs den 17e. Kan skickas mot fraktkostnad! Dock inga bud i privata meddelanden