Datorkomponenter, tillbehör och diverse.

Här kommer en härligt salig blandning av diverse. Allt är nytt men några förpackningar kan vara brutna.

OBS! Första gången jag annonserar här, har aldrig heller skickat något större än ett brev via post så ha gärna överseende.

AsiaHorse Power Supply Sleeved Cable 150kr

Corsair 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz 3000kr

ARCTIC F12 Silent 50kr st. (2)

ARCTIC P12 PWM 50kr

ARCTIC P14 PWM PST 140 mm 100kr

Intenso SSD SATA III TOP - 1TB - SATA-600 - 2.5" 400kr

Thermaltake Toughfan 14 Radiator 250kr

Seagate BarraCuda 4TB 3.5" 1000kr (Bild 3)

Samsung 2 TB M.2 NVMe SSD 1900kr

RAM-Minne utan förpackning 500kr(?)

Litet RAM-Minne utan förpackning 300kr(?)

DeepCool Castle 360EX A-RGB Vit 900kr (Bild 4)

Razer Huntsman Mini 1100kr

Deltaco Gaming Wireless DK440B 450kr

Nokia Beacon 1. 500kr st.

Corsair Flash Voyager GT 128GB USB 3.0 500kr st.

Logitech MX Anywhere 3 Rosé 700kr

Mars Gaming Mmw3w Mus (trådlös - 3200 Dpi - Vit) 150kr

Wireless Android Auto Adapter (AAwireless002) 300kr (ej på bild)

Acer USB-C Dockningsstation 100 W 12 portar Silver 600kr st.

4 Port VGA Splitter 350 MHz 300kr

Peripad-504 300kr

Samsung T7 2TB SSD Blå 1700kr

Apple USB-C Digital AV Multiport Adapter 800kr

PLEJD Gateway GWY-01 650kr st.

D-Link DCS-6100LH 200kr

Ubiquiti PoE-48 Passive PoE Adapter 170kr

Insta360 Battery For ONE X2 400kr

Utöver detta så har jag väldigt många kablar i form av laptopladdare och nätverkskabel i olika längder.

OBS! Jag är ej omöjlig när det kommer till priset, allt är inte hugget i sten.