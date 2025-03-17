Flera mini-PC’s köpes
Köpes Stationära datorer Publicerad idag 13:58
Pris: 500 kr
HP elitedesk
Tja!
Jag ska bygga ett minirack och är ute efter ett flertal mini-PC’s som start. Tänk modeller som
HP elitedesk
Lenovo thinkcentre
Dell optiplex micro
Jag kan tänka mig ge 500kr per dator, ca 4st med åtminstone en som har 2 2.5” sata-platser. Helst 2 HDMI-portar på nån men det är l lite ovanligt.
Köper helst på plats i huvudstaden men kan tänka mig köpa på distans av rätt medlem.
Skriv vad du har med prisförslag så ser vi. ☺️