Flera mini-PC’s köpes

Tja!

Jag ska bygga ett minirack och är ute efter ett flertal mini-PC’s som start. Tänk modeller som

HP elitedesk

Lenovo thinkcentre

Dell optiplex micro

Jag kan tänka mig ge 500kr per dator, ca 4st med åtminstone en som har 2 2.5” sata-platser. Helst 2 HDMI-portar på nån men det är l lite ovanligt.

Köper helst på plats i huvudstaden men kan tänka mig köpa på distans av rätt medlem.

Skriv vad du har med prisförslag så ser vi. ☺️