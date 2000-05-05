Marknad Grafikkort

Mid-range uppgradering

Köpes Grafikkort Publicerad idag 17:33
Pris:  2 000 kr
Gorian (Gorian)
Västmanland, Västerås
Har en gammal spelburk som skulle må bra av en liten uppgradering. Tänker mig något i stil med RX 6750 XT eller liknande. Inget high end, då resten av burken är till åren.

Tänker mig något runt 2000kr eller så.

Kan även tänka mig att köpa ett uppgraderingspaket för resten av komponenterna (krav att moderkortet är ITX).

Komponenter idag:
CPU: i5-8600K
RAM: 16GB
GPU: RX Vega 64 8GB

