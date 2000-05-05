Mid-range uppgradering

Har en gammal spelburk som skulle må bra av en liten uppgradering. Tänker mig något i stil med RX 6750 XT eller liknande. Inget high end, då resten av burken är till åren.

Tänker mig något runt 2000kr eller så.

--

Kan även tänka mig att köpa ett uppgraderingspaket för resten av komponenterna (krav att moderkortet är ITX).

Komponenter idag:

CPU: i5-8600K

RAM: 16GB

GPU: RX Vega 64 8GB