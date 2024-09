Spelkod - Välj 2 spel (Avatar, Starfield, Lies of P, CoH 3)

Hej!

Såg nu att jag även hade fått 2 st av dessa spelkoder när jag köpte grafikkort från Proshop. Denna spelkod ger dig möjligheten att välja 2 av nedanstående spel. Om du inte har ett Radeon 7700 XT/7800 XT så hjälper jag dig med aktiveringen så att du bara behöver logga in på https://www.amdrewards.com/ med mina uppgifter och klicka på redeem (kan även använda ditt AMD-konto om du vill).

Spelen:

- Avatar: Frontiers of Pandora

- Starfield

- Lies of P

- Company of Heroes 3

Utgångspris: 200 kr

Köp nu: 300 kr