Lian Li dynamic EVO, 360 AIO, Stimers, Infinity fans, RTX 3080 Vision

Säljer lite prylar som blivit liggande efter senaste uppgraderingar. Allt kan säljas i ett kit eller separat. Chassit, fläktar, Strimers är använda totalt drygt 3 månader. Finns kvitto och garanti på chassi samt 24pin strimer.

*Lian Li PC-O11 Dynamic EVO Vit

*10st Lian Li UNI FAN SL120 Infinity RGB PWM Vit

* Lian Li Strimer Plus V2 24-pin RGB

* Lian Li Strimer Plus V2 8-pin RGB

* Lian LI GALAHAD 360 SL

*9 PIN header splitter sitter monterad i bak på chassit som ger 4 uttag istället.

*DEFEKT moderkort B650E-Wi-Fi. Köptes som defekt, jag hittade 1 böjd pin som försiktigt böjdes tillbaka med nål/pincett. Provade starta men får inte något som helst liv i det, då kunskapen tog slut här så gav jag upp. Enligt tidigare ägare så funkade kortet i 6 timmar, gav sedan upp.

*RTX 3080 Vision OC, köpt begagnat. Funkar fint och gått lite undervoltad hos mig, under gaming drygt 60-65c. Skulle kanske behövas bytas thermalpads. Valfritt och funkar som sagt idag. Säljes i befintligt skick.

Allt kan skickas, tar inge ansvar dock för chassit om glaspanel skulle ge med sig, packas i originalkartong med orginalemballage plus lite till.

Skriv vad ni budar på samt frakt/avhämtning. Säljer till vem jag vill, när jag vill. Med rätt att neka. Sätter utgångspris på 500 per del alltså, 500kr strimers (båda), chassi, samt kylaren. Grafikkortet startar på 4000kr då jag bud på det via blocket ligger ett likadant med bud på tradera för 4,9k.

Fläktarna har jag bud på 1,7k på blocket i dagsläget för alla 10. Sladdar/hub ingår för att koppla dom precis som jag gjort, har säkert extra kablar hemma, fråga. Så tar vi det därifrån.

Orginallåda finns till moderkortet samt chassi. Allt packas varsamt och jag har tillgång till allt packmaterial via jobb.