Creality Ender 3 v2 NEO

En sparsamt använd Ender 3'a söker nytt hem. Har aldrig haft några problem med den och den har skrivit bra out of the box. Perfekt maskin för någon som inte vill investera för mycket pengar för att börja med 3d-utskrivning. Extra skrivbädd medföljer

Säljes för att jag har uppgraderat till en Multifärgsskrivare.

Pga storleken och avsaknaden av vettigt emballage så skickas den inte. Skrivaren finns i Lindesberg, 4 mil norr om örebro.

Prisidé 1500:-