En "ny" sjysst dator som inköptes och byggdes i höstas

Letandet och monteringen av alla olika komponenter var både ganska lätt, rolig och spännande.. Upptäckte dock att jag inte hade lika lätt få koll på den tekniska biten, där vinner min adhd så jag tappade allt vad lust heter när jag skulle uppdatera bios, installera operativsystem, installera och registrera alla komponenter..

Datorn är iallafall byggd i ett svart stort luftigt hyte40 chassi med två ljust tonade glas sidor som man kommer in och åt i utan verktyg med två dammfällor/galler under chassit.

Operativsystem: Windows 11 pro

Mb: asus rog strix b550-f gaming

Cpu: Amd Ryzen 7 5800x

Cooler: Asus tuf gaming LC 240 ARGB

Psu: Asus tuf gaming, 850w atx 3.0 Gold

Ram: Corsair Vengeance LPX Black DDR4 3600MHz 2x16GB CMK32GX4M2Z3600C18

Gpu:n Missade att skicka tillbaka det första grafikkortet i tid, och det andra grafikkortet följde med i en annan komponent

Gpu 1: Asus Amd radeon rx rog strix 6650 xt

Gpu 2: Asus Amd radeon rx dual 6750 xt

Det följer med ett fäste för att kunna montera en gpu ståendes

Fläktar utöver dem i radiatorn och gpu: 1 st 140mm, silent wings, high speed från be quiet.

3 st tuf gaming 120mm- 2 st 120mm som följer med original.

Wifi:

AX1800 Wi-Fi 6 USB Adapter | DWA-X1850 Product Status (Revision A1): Live . Nästa generations Wi-Fi 6 med dubbla band och hastigheter upp till 1,8 Gbps¹ . MU-MIMO med hög bandbredd . Effektiv och stabil uppkoppling med OFDMA Portabel, plug-and-play USB 3.02 . Senaste trådlösa WPA3™™-säkerhet

Bluetooth 5.0.

Datorn har mestadels stått sedan början på året, känns onödigt att starta datorn när man har en lur om man behöver kolla nätet och tv kör jag genom tv Hub så datorn har inte många timmar på nacken, både fysiska och digitala kvitton finns på allt och inget i datorn är klockat eller sönder kört.

Läste att fler märkt att burken inte vill förstå riktigt när den ber mig regga samma komponenter lika ofta/sällan som jag startar datorn. Nån utav dem fick ett nytt mb hem skickat efter ett år, nån annan raderade program och allt han ändrat i bios, sedan dess funkar allt i datorn för honom..säkert inte jättesvårt för den som vill och kan..jag behöver dessutom en data som är portabel så jag säljer hellre med en lite för fet förlust än låter nåt stå..

Har en 42" 60hz ifall ni inte har nån annan skärm..

Buda gärna om nåt är intressant, helst allt på ett bräde, det ger rabatt 😁

Må väl // C