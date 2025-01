MacBook Pro 2020 - Touchbar (MYD82KS/A)

Hej,

Hjälper sambons bror som inte har det tyvärr så bra ekonomiskt ställt just nu och hjälper honom att sälja sin MacBook Pro 2020 (Modellnummer: MYD82KS/A).

Datorn är i jättefint skick utan några skavanker då han är väldigt pendant med sina prylar, givetvis ingår laddare, strömadapter och ett fodral för laptoppen.

Här kommer fullständiga specsen nedan:

CPU: Apple M1 chip with 8-core CPU (4 performance cores and 4 efficiency cores)

GPU: Integrated 8-core GPU

RAM: 8GB unified memory (configurable to 16GB)

SSD: 256GB (configurable to 512GB, 1TB, or 2TB)

Screen: 13.3-inch Retina display, 2560x1600 resolution, 227 pixels per inch, P3 wide color gamut, True Tone technology

Ports: 2x Thunderbolt 3 (USB-C) ports

Wireless: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0

Keyboard: Magic Keyboard with scissor mechanism, Touch Bar, Touch ID

Camera: 720p FaceTime HD camera

Audio: Stereo speakers with wide stereo sound, 3.5mm headphone jack

Battery Life: Up to 17 hours of wireless web usage or up to 20 hours of Apple TV app movie playback

Weight: Approximately 1.4 kg

Antal battericyklar: 358

Skick: Normalt

Har tyvärr dessvärre ingen bra koll på andrahandspriser på Apple-prylar, så frågade ChatGPT och fick svaret:

"The value of a used MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) in mint condition with 358 battery cycles can vary based on several factors, including configuration, market demand, and regional pricing. Battery cycles are an important consideration; Apple designs MacBook batteries to retain up to 80% of their original capacity after 1,000 full charge and discharge cycles. With 358 cycles, your battery is well within its expected lifespan.

In the current market, similar models are listed in the range of $599 to $650 USD. "

Därför lägger jag ett utgångspris på 6000 och ser vart det leder. Ser helst att datorn blir upphämtad, men kan även tänka mig att skicka datorn. Dock med egen risk hur posten hanterar det osv...

Allt gott!