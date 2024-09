Gaming computer with 7900xt + 7800x3d

Everything is brand new and ready to play.

Similar Inet build: Inet System G50 - 26999kr

PCPartPicker Part List: https://se.pcpartpicker.com/list/Kw2DpB

CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D 4.2 GHz 8-Core Processor (kr4787.00 @ Amazon Sweden)

CPU Cooler: Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT 65.57 CFM Liquid CPU Cooler (kr2737.00 @ Amazon Sweden)

Motherboard: ASRock B650M PG RIPTIDE Micro ATX AM5 Motherboard (kr1945.00 @ Computersalg)

Memory: Corsair Vengeance RGB 32 GB (2 x 16 GB) DDR5-6000 CL36 Memory (kr1490.00 @ Webhallen)

Storage: Western Digital Black SN770 2 TB M.2-2280 PCIe 4.0 X4 NVME Solid State Drive (kr1518.00 @ Computersalg)

Video Card: ASRock Phantom Gaming OC Radeon RX 7900 XT 20 GB Video Card (kr9169.00 @ Proshop)

Case: Corsair 3000D RGB AIRFLOW ATX Mid Tower Case (kr899.00 @ Amazon Sweden)

Power Supply: Corsair RM850x SHIFT 850 W 80+ Gold Certified Fully Modular Side Interface ATX Power Supply (kr1649.00 @ Amazon Sweden)

Operating System: Microsoft Windows 11 Pro Retail - Download 64-bit (kr2691.00 @ Proshop)

Total: kr26885.00

Prices include shipping, taxes, and discounts when available

Generated by PCPartPicker 2024-09-29 15:02 CEST+0200