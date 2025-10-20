Säljer ett MSI Geforce RTX 4090 GAMING X TRIO 24G pga låg användning. Fungerar felfritt och går svalt (~75°C) även vid full belastning (kanske främst pga dess monsterkylare). Kartong och tillbehör finns kvar, så det går bra att skicka, även om upphämtning föredras.

Köptes (som en del av en dator) av en annan användare här på sweclockers för ett år sedan. Tog inte reda på kvittot då, men det är inte omöjligt att det går att få tag på.