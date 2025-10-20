Marknad Grafikkort

RTX 4090

Annonsen är verifierad via IDkollen
Säljes Grafikkort Publicerad idag 20:33
Utgångspris: 10 000 kr
Antal bud: 0 st
OBS! Bud är inte bindande

Logga in för att lägga ett bud.

Profilbild av rockjet
rockjet
Medlem sedan
Sep 2006
Foruminlägg
156
Annonser
17
Marknadsbetyg
-
Skicka meddelande
Stockholm, Stockholm
Skickas & Avhämtning
0

Säljer ett MSI Geforce RTX 4090 GAMING X TRIO 24G pga låg användning. Fungerar felfritt och går svalt (~75°C) även vid full belastning (kanske främst pga dess monsterkylare). Kartong och tillbehör finns kvar, så det går bra att skicka, även om upphämtning föredras.

Köptes (som en del av en dator) av en annan användare här på sweclockers för ett år sedan. Tog inte reda på kvittot då, men det är inte omöjligt att det går att få tag på.

Rapportera
Kommentarer till annonsen (0)
  • Bli först med att kommentera.
Läs fler kommentarer