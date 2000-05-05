Marknad Grafikkort

Söker nytt hem till ett RTX 4090

Säljes Grafikkort Publicerad igår 22:24
Utgångspris: 14 000 kr
Antal bud: 0 st
Slashgibber (Josef)
Feb 2008
303
12
5,00 / 5
Uppsala, Uppsala
Skickas & Avhämtning
Kvitto finns
0

MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio

Inköpsdatum: 2023-08-07, strax under 1 års kvarvarande fabriksgaranti.
Har aldrig använts till mining, aldrig behövt vara på reparation, och lider inte av coil whine.

Spec: https://www.msi.com/Graphics-Card/GeForce-RTX-4090-GAMING-X-T...

Frakt kan ordnas vi behov.
Håller budgivningen öppen i 1 vecka.

Ber att folk gärna håller sig till tråden istället för direktmeddelanden.

