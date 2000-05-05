Söker nytt hem till ett RTX 4090
Annonsen är verifierad via
Säljes Grafikkort Publicerad igår 22:24
Utgångspris: 14 000 kr
Antal bud: 0 st
OBS! Bud är inte bindande
Logga in för att lägga ett bud.
0
Inköpsdatum: 2023-08-07, strax under 1 års kvarvarande fabriksgaranti.
Frakt kan ordnas vi behov.
MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
Inköpsdatum: 2023-08-07, strax under 1 års kvarvarande fabriksgaranti.
Har aldrig använts till mining, aldrig behövt vara på reparation, och lider inte av coil whine.
Spec: https://www.msi.com/Graphics-Card/GeForce-RTX-4090-GAMING-X-T...
Frakt kan ordnas vi behov.
Håller budgivningen öppen i 1 vecka.
Ber att folk gärna håller sig till tråden istället för direktmeddelanden.