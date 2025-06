Playstation 5 disc version, tre handkontroller, två laddstationer och diverse spel

Säljer mitt Playstation 5 Disc version med tre handkontroller, två laddstationer och följande spel:

PS4

The Last of Us Part II

The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition

The Division 2

Horizon Zero Dawn Complete Edition

Ghost of Tsushima

Final Fantasy VII Remake

Persona 5 Royal

Death Stranding

PS5

Resident Evil Village

Elden Ring

Sackboy: A Big Adventure

Assassins Creed Valhalla

Dying Light 2 Stay Human

Ratchet & Clank Rift Apart

Outriders

Demons Souls

Returnal

Subnautica Below Zero

Konsollen har Dbrands Darkplates (v1) på sig men alla originaltillbehör följer med, även kartong. Konsollen är köpt på Webhallen 2021-02-05 och digitalt kvitto finns.

Handkontrollerna är i bra skick och har ingen drift.

Endast upphämtning. Finns i Johanneshov.