Palit 4080 super bytes

Tjena har ett palit infinity x3 OC 4080 super som jag hade velat byta mot ett rtx 4090 eller ett rtx 5080 (gärna vitt men inget krav!) och slant till dig, eventuellt annat 4080 super med belysning och HELST vitt kort för det ska matcha resterande bygger. Mest kört cs2 på det och går riktigt svalt fläktarna har i princip aldrig gått igång ens. Annars har jag lirat flesta COD, battlefield 6, WoW etc och alltid i 1080p förrutom i cs2 där ja kör lägre upplösning. Aldrig överklockat och sjukt bra temps och aldrig haft problem.

Finns i Umeå, föredrar upphämtning men kan skickas.