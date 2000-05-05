3 mån gammal 4K 48" Philips OLED 809 Ambilight TV

P.g.a. en kommande flytt så måste jag tyvärr sälja denna coola tv. Det är en typisk OLED tv och jag valde Philips då det är mysigt med Ambilight till film och musik. OS:et är Android TV och fungerar smidigt, den har de flesta appar, etc. Skulle rekommendera att ni kör Plex så kan man strömma film via datorn, väldigt bekvämt.

Model: Philips 48OLED809

Köpte under en kampanj i början av sommaren (26/5) för 13990kr, nuvarande pris ligger på 12990kr enligt prisjakt.

Det finns en soundbar som jag kan släppa för 600kr till.

Finns att hämta i Midsommarkransen.

Skickas ej.

Ignorerar prut/skambud/otrevliga/oprofessionella, annars svarar jag så gott jag kan.

Kartong finns men jag har så mycket att göra just nu, samt så tror jag att ni vill se att TVn fungerar, så den kommer inte vara inpackad, tänk på detta och se till att ha stabil transport.