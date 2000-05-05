Marknad Stationära datorer

Dator 12900K/RTX3090/32Gb RAM

Säljes Stationära datorer Publicerad idag 21:39
Pris:  15 000 kr
Zeal666 (Johannes)
Örebro, DEGERFORS
Skickas & Avhämtning
0

Säljer en dator pga nyköp

Gpu: Asus ROG Strix RTX3090
Cpu: Intel i9 12900K (med AIO kylare, NZXT Kraken Z53 240mm RGB Svart)
Ram: G.Skill 32GB (2x16GB) DDR5 5600MHz CL36 Trident
Moderkort: Asus Strix Z690-F Gaming Wifi
Nätagg: Corsair 1000W
Lagring: Kingston NV2 M.2 NVMe Gen 4 500GB (med W11 installerat)

Det sitter i ett NZXT chassi
PM för mer info

