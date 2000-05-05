Dator 12900K/RTX3090/32Gb RAM
Annonsen är verifierad via
Säljes Stationära datorer Publicerad idag 21:39
Pris: 15 000 kr
0
Gpu: Asus ROG Strix RTX3090
Det sitter i ett NZXT chassi
Säljer en dator pga nyköp
Gpu: Asus ROG Strix RTX3090
Cpu: Intel i9 12900K (med AIO kylare, NZXT Kraken Z53 240mm RGB Svart)
Ram: G.Skill 32GB (2x16GB) DDR5 5600MHz CL36 Trident
Moderkort: Asus Strix Z690-F Gaming Wifi
Nätagg: Corsair 1000W
Lagring: Kingston NV2 M.2 NVMe Gen 4 500GB (med W11 installerat)
Det sitter i ett NZXT chassi
PM för mer info