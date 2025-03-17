Marknad Moderkort

ROG STRIX B550-F GAMING AM4

Säljes Moderkort Publicerad idag 09:41
Högsta bud: 600 kr
Antal bud: 3 st
Chillz (Chillz)
Stockholm, Haninge
Avhämtning
Tja!

Har ett dammandes moderkort som bara ligger och jag ser gärna att den kommer till användning!

Har kopplat in den i datorn med cpu endast och startar upp i bios,

Prioriterar att hämtas helst i Haninge, eller att vi möts upp nära till.
Har inga bra påsar eller kartonger att skicka i, men om den inte blir avhämtad får jag hitta på något

Kör budgivning för att se vad jag kan få för den.
Förbehåller mig rätten att sälja till vem jag vill osv.
Första annons så osäker på om jag glömt något!

