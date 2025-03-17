Palit GeForce RTX 2080 Ti 11GB Dual

Kortet har sett stridens hetta, men levererar fortfarande!

Skick: battle scars deluxe. OBS, se bilder!

DIY kylare: Raijintek MORPHEUS...tror jag, komplett med fläktar fastsatta med...buntband. Tidigare vattenkylt.

Original- och vattenkylare: begravda i GPU-historien

Kvitto: nope!

Garanti: nope!

Orgniallåda: nope!

https://www.inet.se/produkt/5406924/palit-geforce-rtx-2080-ti...

Säljs i befintligt skick. Kan testas på plats innan köp – äventyrare sökes!

Föredrar hämtning i Mölnlycke, men kan skickas om köparen står för frakten. Betalning via Swish.

Säljer till vem jag vill, om jag vill osv.

Bud från 1000:-

Väl mött!