Palit GeForce RTX 2080 Ti 11GB Dual

Säljes Grafikkort Publicerad idag 20:30
Utgångspris: 1 000 kr
Antal bud: 0 st
Tripwire75 (Tripwire75)
Sep 2020
71
4
-
Västra Götaland, Mölnlycke
Skickas & Avhämtning
3

Kortet har sett stridens hetta, men levererar fortfarande!

Skick: battle scars deluxe. OBS, se bilder!
DIY kylare: Raijintek MORPHEUS...tror jag, komplett med fläktar fastsatta med...buntband. Tidigare vattenkylt.
Original- och vattenkylare: begravda i GPU-historien
Kvitto: nope!
Garanti: nope!
Orgniallåda: nope!

https://www.inet.se/produkt/5406924/palit-geforce-rtx-2080-ti...

Säljs i befintligt skick. Kan testas på plats innan köp – äventyrare sökes!

Föredrar hämtning i Mölnlycke, men kan skickas om köparen står för frakten. Betalning via Swish.

Säljer till vem jag vill, om jag vill osv.

Bud från 1000:-

Väl mött!

