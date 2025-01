Intressekoll av gamingdator med/utan GPU. 1 mån gammal.

Hej, funderar nu på att sälja datorn pga förändrad boendesituation.

Allt är byggt enligt konstens alla regler och datorn fungerar kanon och levererar stabilitet och låga temperaturer, samt låga ljudnivåer. Garanti finns på samtliga delar! Specs finns i bifogad bild.

Windows 11 PRO ingår också och finns redan installerat på SSD:n, vilket givetvis är aktiverat.

Har monterat in 5 stycken extra Arctic p12 fläktar. Så totalt finns det 8 stycken 120mm i chassiet så att alla komponenter oavsett kraft kan kylas utan konstigheter.

3DMark Score 17572.0 från TIME SPY med ett 7800XT, undervoltad CPU för svalare och tystare setup.

Datorn har aldrig överklockats utan jag har prio på ljudnivå så allt har gått svalt och varit undervoltat via ECO-mode från AMD. CPU ligger på 60-65 grader vid längre spelsession.

Prisvärd datorn som ger dig en väldigt bra spel-/arbetsstation. Framtidssäker plattform där du både har AM5, DDR5 och ATX 3.0.

Kvitto finns givetvis för samtliga delar i datorn. Inköpt 17/12-2024

Låda får cpu, ram, psu och moderkort finns.

Delar:

CPU: AMD ryzen 5 7600x

Kylare: be quiet! Pure rock 2 black

MOBO: MSI B650 gaming plus WIFI

SSD: SN770 2TB

RAM: G.Skill 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 Trident Z5 Neo RGB Svart AMD Expo

PSU: be quiet! Pure Power 12 M 750W ATX 3.0

Chassi: Corsair 3500X ARGB

Fläktar: Corsair RS120 ARGB (3st), Arctic P12 120 (5st)

OS: Win 11 PRO

OBS! Kan köpas för 15000kr med GPU

ASUS TUF 7800XT OC 16GB