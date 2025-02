i7 8700k, Asus Maximus Hero X, Asus 1080ti, 32(2x16)GB Corsair Vengeance 3200.

Helhetsbud har förtur, men om delbuden sammanlagt överstiger helhetsbudet får den högsta helhetsbudgivaren chansen att matcha. Om de inte matchar säljs datorn i delar. Bud sker öppet i tråden, inga PM-bud.

Slutdatum: Tis 4 feb 20:00

CPU: I7 8700k + Be Quiet Dark Rock 3

MOBO: ASUS Maximus Hero X

RAM: 32(2x16)GB Corsair Vengeance 3200mhz

GPU: ASUS GeForce GTX 1080 Ti 11GB STRIX GAMING

HDD: Samsung EVO 960 M2 1GB, just formaterad via bios. Dvs en egen windowslicens krävs.

PSU: Corsair RM750x

CHA: Fractal, extra ljuddämpat

Använts primärt för arbete/Unreal Engine

Inga kända fel, fungerar felfritt

Rengjord och välskött, aldrig flyttad.

Hämtas i Malmö. Rätt tung pjäs så skickar helst inte helheten. Delar går bra att skicka mot frakt.