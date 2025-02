Chassie med fläktar och Strimer

Tjena,

Har bytt till ITX igen så kommer behöva avyttra detta fina Lian Li 011 Mini chassie med tillhörande 7st 120mm Unifan SL infinity fläktar samt 2st 140mm unifan fläktar och en PCIe Strimer för Nvidia RTX 4000 serien. Den har alltså 12VHPWR kontakt i båda ändar.

Det medföljer allt man behöver för att koppla in dessa saker så det är bara slänga in ett moderkort och koppla in 🙂

Det medföljer även en Asus Rog Ryujin 360mm radiator med, den har tappat sitt yttre hölje, dvs det som sitter ovanpå själva pumphuvudet men enligt mig funkar det bra utan den också !

Märkte även att en av de stora "bultarna" till kylarhuvudets fästanordning saknades. Har man en från en annan kylare så funkar ju den också.

Chassiet finns i Rimbo utanför Norrtälje/Stockholm men kan tas med till Norrtälje om dagarna då jag jobbar där.

Jag är öppen för byteshandel inom allt som har med elektronik att göra också så det är inte bara pengar som gäller så droppa vad ni har så ser vi vart vi landar 😃

Prisidé : 2500kr

Mvh,