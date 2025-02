7st Deco M9 Plus

Trött på kasst wifi hemma? Då är det verkligen dags att byta nu!

Deco M9 plus kan agera som både router eller accesspunkt. Varje enhet har bra räckvidd & täckning, och setup etc görs via deras app (länk finns på tillverkarens hemsida).

Alla enheter är funktionstestade och resetade, så det är bara att koppla in i väggen & köra!

Pris:

Originalpris 3-pack: 2990kr (hos Kjell)

Originalpris 1-pack: 1290kr (också hos Kjell)

Vill du ha alla 7 är det priset som står i annonsen (ca 700kr/st) som gäller, men jag säljer dom såklart också styck Vill du köpa ett annat antal än alla eller en antal skicka DM!

Specs från tillverkaren:

Wi-Fi 5

IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz

IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz

Bluetooth 4.2

WiFi Speeds

5 GHz: 867 Mbps (802.11ac)

2.4 GHz: 400 Mbps (802.11n)

Länk till tillverkarens hemsida

Originalkartong, manual samt kvitto etc finns ej tyvärr. Det som syns på bilden är det som ingår, men jag kan slänga med ett gäng nätverkskablar i olika längd vid efterfrågan

Skickas eller hämtas i Hagsätra!