Playstation 3 med 30+ Spel

Vill bli av med min PS3 phat CECHL04 (80GB tror jag) med 30+ spel 1 kontroll

Några egna favoriter bland spelen är:

Catherine

Ni No Kuni

Bayonetta

Ninja Gaiden Sigma 1 och 2

Dark Souls

El Shaddai: Ascension of the metatron

Vanquish

Skate 2

Osv. Checka bilderna.

Tänkte 500kr eller högstbjudande. Allt eller inget. Finns att hämta i Täby