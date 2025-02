Komplett Stationär gamingdator |RTX4070ti|13600KF|850W Platinum|32GB Ram

Hejsan!

Då jag tagit beslutet att gå ner till SFF och därmed passat på att byta till AMD så säljer jag nu denna burken komplett. Absolut inga fel på datorn, har gått som tåget under de knappt två åren jag använt den. Byggd av mig och samtliga komponenter är inköpta från inet i mars 2023 bortsett från några av fläktarna och kabelextensionerna (amazon) och kvitto medföljer därmed till den nye ägaren. Processorkylaren är i princip ny (2024-12-31) pga fick reklamera den förra från EKWB. Se bilderna för datum på samtliga inköp. Utöver kvitton har jag kvar lådan till nätagget, där samtliga relevanta manualer/instruktioner, extrakablar och annat jox ligger. Även en tillbehörslåda till chassit medföljer.

Med tanke på att jag inte har några kartonger kvar (slängda under tvång) så föredrar jag upphämtning. Speciellt med tanke på hur tung datorn är. Jag bor precis utanför Åre så kan alternativt tänka mig köra en liten bit för att mötas upp (typ Östersund). Datorn levereras med Windows installerat och diskarna formaterade såklart.

Komplett lista på komponenter är som följer:

be quiet! Straight Power 11 Platinum 850W"

Intel Core i5 13600KF 3.5 GHz 44MB

WD Blue SN570 M.2 NVMe SSD 1TB

Crucial P5 Plus M.2 NVMe SSD 1TB

Phanteks Enthoo Evolv X Galaxy Silver

ASUS GeForce RTX 4070 Ti 12GB TUF Gaming OC

G.Skill 32GB (2x16GB) DDR5 5600MHz CL36 Trident

ASUS Prime Z690-A

Fractal Design Lumen S28 V2

Fractal Design Aspect 140mm RGB PWM Svart

AsiaHorse Förlängning PC Kabelsats

Fasgear 30 cm PCI-e 5.0 12VHPWR (12V-2x6) förlängningskabel

TZMRIT Interstellar-V2 Uni Reverse Flow 3-Pack

Phanteks Neon Digital RGB LED Strip Combo 2x40cm

Samtliga produkter hade vid inköpstillfälle ett sammanlagt värde på 29110 riksdaler.

Detta är en kanonbra dator för de som spelar i 1440p, man kan köra på 4K också om man inte är kräsen med att dra ner vissa av inställningarna också. Värt att notera är även att jag bytt ut kylpastan på gpu mot PTM7950, vilket balanserade ut temperatur delta på gpu kontra gpu hotspot avsevärt med betydligt lägre temperaturer rent allmänt.

Har du några frågor så besvaras de via diskussionstråden eller via PM. Alla bud läggs via annonsen så vi får en rättvis och transparent budgivning.

I skrivande stund väntar jag fortfarande på vissa delar till den nya datorn, så om det mot förmodan skulle bli en snabb affär reserverar jag mig vid att inte släppa iväg denna datorn förrän jag fått igång den nya.

Det var nog allt, hoppas på att någon känner för att göra ett riktigt bra kap med denna dator!

Benchmarks:

Timespy

Fire strike

*Kontakta inte mig om du tänker dra dig ur mitt i affären. Jag blir extremt matt på folk som slösar min tid, så gör inte det är du snäll.*

Jag reserverar mig för att sälja till vem jag vill, hur jag vill eller inte alls.

Mvh Oskar