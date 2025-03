ASUS GeForce RTX 5090 32GB TUF Gaming

Säljer ett ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090, inköpt hos Inet, enbart testade i några timmar. Säljs p.g.a. jag fick tag på ett MSI 5090 GAMING TRIO OC som passar bäst i mitt nybygge just nu.

Onödiga info:

Smälter 12V-kontakterna? NOT YET!

ROPs: ALL OF THEM! (176)

Coil whine: HELL YEAH! Men jag är extra känslig och kör öppet chassi. MSI-kortet har också coil whine men en annan frekvens.

Kvitto finns. En Asus ROG tote bag får ni på köpet.

Hämtas i Skanstull i Södermalm. Skickas ej.